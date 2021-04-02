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Автобус сбил пешехода на Старотобольском тракте в Тюмени

Происшествия, 13:24 02 апреля 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

51-летнего мужчину сбил автобус "КАВЗ" на 6-м километре Старотобольского тракта 2 апреля.

"ДТП произошло в первом часу ночи. По предварительным данным, мужчина шел по проезжей части дороги в попутном с транспортом направлении. Пешеход, житель деревни Чикча, получил тяжелые трамы. Он госпитализирован", – рассказали в региональной ГИБДД.

Автобус развозит работников одной из организаций, документы у него в порядке. Обстоятельства выясняются.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Сотрудники ГИБДД в Тюменской области отмечают сезонное увеличение ДТП с участием пешеходов в темное время суток на загородных дорогах после начала таяния снежного покрова.

"Обычно всплески аварийности с пешеходами на трассах происходят в октябре-ноябре и марте-апреле. Обочины дорог становятся темными и грязными, пешеходы, зачастую, выходят в вечернее и ночное время на проезжую часть, подвергая свои жизни опасности", – рассказали в региональной Госавтоинспекции.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП , пешеходы

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