Автобус сбил пешехода на Старотобольском тракте в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

51-летнего мужчину сбил автобус "КАВЗ" на 6-м километре Старотобольского тракта 2 апреля.

"ДТП произошло в первом часу ночи. По предварительным данным, мужчина шел по проезжей части дороги в попутном с транспортом направлении. Пешеход, житель деревни Чикча, получил тяжелые трамы. Он госпитализирован", – рассказали в региональной ГИБДД.

Автобус развозит работников одной из организаций, документы у него в порядке. Обстоятельства выясняются.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Сотрудники ГИБДД в Тюменской области отмечают сезонное увеличение ДТП с участием пешеходов в темное время суток на загородных дорогах после начала таяния снежного покрова.

"Обычно всплески аварийности с пешеходами на трассах происходят в октябре-ноябре и марте-апреле. Обочины дорог становятся темными и грязными, пешеходы, зачастую, выходят в вечернее и ночное время на проезжую часть, подвергая свои жизни опасности", – рассказали в региональной Госавтоинспекции.