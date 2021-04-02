Депутат Сергей Романов намерен добиваться повышения зарплаты водителям скорой помощи

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Встречу с руководством скорой медицинской помощи провел депутат Тюменской областной думы, член фракции "Единая Россия" Сергей Романов. Диалог состоялся на базе одного из отделений службы – в Восточном округе Тюмени. Это территория депутатской ответственности Сергея Романова, сообщает ТРО партии "Единая Россия".

"Сегодня обсудили ряд вопросов, которые нуждаются в пристальном внимании. Один из них – повышение зарплаты водителей. Эти люди – часть команды. Они хорошо знают город, всегда в отличной форме. От их работы зависят жизнь и здоровье жителей. Такие специалисты востребованы в любой организации. Будем работать над тем, чтобы водители держались за свои рабочие места и медицинские бригады были укомплектованы", - подвел итоги разговора Сергей Романов.

Депутат ознакомился с условиями работы персонала. Главный врач тюменской станции скорой помощи Лидия Остроумова рассказала, что всего в службе работают около 900 человек. В отделении Восточного округа трудятся 220 сотрудников. Из них сформировано 11 бригад.

Она отметила, что на станции уделяется внимание тому, чтобы медикам, фельдшерам, водителям было работать комфортно. Но это не всегда получается.

"К примеру, за последний год много средств уходило на противовирусную защиту. Ценно, что в ходе сегодняшнего визита депутат Сергей Романов обратил внимание на бытовые фильтры для воды, которые у нас установлены. Он предложил помощь в замене их на современную систему очистки. Это очень важно: потребность в чистой воде у нас постоянная. Давно сотрудничаю с Сергеем Викторовичем и каждый раз удивляюсь, что он обращает внимание даже на мелочи. Это дорого стоит", - считает Лидия Остроумова.

Участники встречи обсудили привлечение молодежи в медицину. Сергей Романов высказался о необходимости совершенствовать меры поддержки. В числе предложений народного избранника – рассмотреть вопрос приобретения льготного жилья на вторичном рынке. Он отметил, что денег на капитальный ремонт хватает не всем, а на вторичном рынке можно приобрести квартиру уже с ремонтом и сократить расходы.

"Для этого нам нужно детально изучить вопрос и проанализировать законодательную базу. Думаю, мы будем это учитывать при реализации национальных проектов, над которыми мы, единороссы, работаем", - подчеркнул Сергей Романов.