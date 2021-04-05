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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Волонтеры-медики Тюмени проведут квест и массовую зарядку

Общество, 16:18 05 апреля 2021

Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

Всероссийскую акцию "Будь здоров!" поддержат волонтеры-медики Тюменского медицинского университета. Она стартует 7 апреля и пройдет в 85 регионах страны. В Тюмени к участию в мероприятиях, посвященных ЗОЖ, медицинский вуз планирует привлечь школьников старших классов.

"7 апреля мы пригласим на квест "Будь здоров" учеников из школ, которые активно сотрудничают с университетом. Квест пройдет на нашей площадке и соберет до 20-30 человек, число ограничено в связи с пандемией, - рассказала руководитель волонтерского центра Тюменского ГМУ Мария Антонова. - 9 апреля школьники, студенты и наши преподаватели станут участниками массовой зарядки, которая состоится у здания учебного корпуса. Запланирован мастер-класс по скандинавской ходьбе, к нему смогут присоединиться горожане".

В дни проведения всероссийской акции для студентов медуниверситета пройдет конкурс социальных видеороликов. Работы по темам, связанным с ЗОЖ, будут размещены в соцсетях вуза, победителей определит конкурсная комиссия. Кроме того, в рамках акции "Будь здоров" 8 апреля учащихся старших курсов Тюменского ГМУ приглашают на квиз "ИзВИЧный вопрос", посвященный профилактике, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции.

Татьяна Ковалева

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# волонтеры-медики , профилактика

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