Волонтеры-медики Тюмени проведут квест и массовую зарядку

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

Всероссийскую акцию "Будь здоров!" поддержат волонтеры-медики Тюменского медицинского университета. Она стартует 7 апреля и пройдет в 85 регионах страны. В Тюмени к участию в мероприятиях, посвященных ЗОЖ, медицинский вуз планирует привлечь школьников старших классов.

"7 апреля мы пригласим на квест "Будь здоров" учеников из школ, которые активно сотрудничают с университетом. Квест пройдет на нашей площадке и соберет до 20-30 человек, число ограничено в связи с пандемией, - рассказала руководитель волонтерского центра Тюменского ГМУ Мария Антонова. - 9 апреля школьники, студенты и наши преподаватели станут участниками массовой зарядки, которая состоится у здания учебного корпуса. Запланирован мастер-класс по скандинавской ходьбе, к нему смогут присоединиться горожане".

В дни проведения всероссийской акции для студентов медуниверситета пройдет конкурс социальных видеороликов. Работы по темам, связанным с ЗОЖ, будут размещены в соцсетях вуза, победителей определит конкурсная комиссия. Кроме того, в рамках акции "Будь здоров" 8 апреля учащихся старших курсов Тюменского ГМУ приглашают на квиз "ИзВИЧный вопрос", посвященный профилактике, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции.

Татьяна Ковалева