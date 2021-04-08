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В Тюмени может появиться улица Георгия Добровольского

Общество, 10:21 08 апреля 2021

Роскосмос | Фото: Роскосмос

Тюменцам предлагают выразить свое мнение о присвоении одной из улиц областного центра имени космонавта Георгия Добровольского. С таким предложением выступило ООО СЗ "ЖБИ-3", сообщает администрация города.

Оставить свое мнение по этому вопросу горожане могут на портале "Я решаю!".

30 июня 1971 года Георгий Добровольский погиб вместе с другими членами экипажа космического корабля "Союз-11" при возвращении на Землю из-за разгерметизации. За героизм, мужество и отвагу ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

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