Тюменцев приглашают стать участниками и экспертами проекта "100 вопросов ученому"

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

Студентов и экспертов приглашают к участию в мультимедийном проекте "100 вопросов ученому". Он стартовал в рамках Года науки и технологий в России, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Проект разработан АНО "Национальные приоритеты" совместно с Министерством науки и высшего образования РФ и сервисом Яндекс.Кью с участием ведущих российских ученых, работающих в различных научных направлениях.

В сообществе на площадке Яндекс.Кью "100 вопросов ученому" будут отбираться вопросы общественности по темам Года науки и технологий, на которые будет предложено ответить ученым, экспертам и популяризаторам науки.

Автор самого интересного вопроса месяца получит подарок от сервиса Яндекс.Кью. Призами будет отмечен и самый лучший ответ ученого.

Для участия в проекте студентам и ученым необходимо зарегистрироваться в сервисе Яндекс.Кью.

Чтобы стать экспертом проекта, нужно написать в чат Телеграм или на почту answers_org@yandex-team.ru, указав ФИО и обозначив тему письма - "100 вопросов ученому".

Желающим задать задать вопрос ученым нужно опубликовать его по ссылке.

Вопросы и ответы могут быть оформлены как в текстовом формате, так и в формате видео.