В Баренцевом море нашли останки бомбардировщика времен Второй мировой войны

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Гидрографы Северного флота в рамках третьего этапа комплексной экспедиции "Помни войну", которая проводится совместно с Русским географическим обществом, обнаружили останки самолета времен Великой Отечественной войны в Кольском заливе Баренцева моря. Об этом пишут РИА Новости.

​В ходе третьего этапа комплексной экспедиции Северного флота и РГО обследуется Кольский залив. Останки самолета находятся на глубине 25 метров недалеко от берега.

Как отметили на флоте, информация о гибели в этом районе залива предположительно ​ бомбардировщика, поставленного в СССР по программе ленд-лиза, была получена от местных дайверов. "На следующей неделе гидрографы вместе с водолазами Северного флота детально обследуют находку и оценят возможность ее подъема со дна", - сообщили в пресс-службе.

В течение нескольких дней специалисты гидрографической службы Северного флота совместно с представителями РГО изучали рельеф дна на участке акватории возле мыса Мишуков Кольского залива на предмет выявления крупногабаритных объектов: кораблей и судов, погибших здесь в годы Великой Отечественной войны.

По результатам гидроакустического обследования получено качественное изображение транспорта "Стил Уокер", впервые предметно обследованного водолазами в 1991 году. Подтверждены сведения о подъеме тральщика "Госсамер" и гидрографического бота ГО-12, погибших здесь после налета немецкой авиации в 1942 году.

Обнаружена носовая часть, предположительно, транспорта "Алькоу кадет", неудачный подъем которого был описан в рассказе Виктора Конецкого "Как я первый раз командовал кораблем". Кроме этого, выявлен ряд небольших объектов – понтонов и катеров, не показанных на государственных морских навигационных картах. Также установлены некоторые неточности, связанные с нанесением глубин.

"Съемки рельефа дна проводились способом площадного обследования. Выполненные работы позволят повысить безопасность судоходства, а также будут способствовать проведению последующей экологической очистке Кольского залива", - отмечают на флоте.