В Тюмени дорогу к парку имени Гагарина отремонтируют по нацпроекту

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дорогу к лесопарку им. Юрия Гагарина в Тюмени отремонтируют в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщает городская администрация.

Чтобы горожанам было удобно подъезжать к любимому месту отдыха, дорожники отремонтируют участок длиной в 1,7 км. Также запланирован ремонт дождеприемных колодцев, нанесение разметки и установка знаков. Для комфорта пешеходов будут проложены тротуары и устроены газоны.

В годы Великой Отечественной войны часть леса, носившего тогда название Мысовская роща была вырублена на дрова. Но вырубки заросли сосняком и березняком, и сейчас здесь стоит густой лес. На берегу сохранились сосны, которым по триста-четыреста лет.

Современное название лесопарк получил 17 апреля 1961 года. Именно тогда по просьбе комсомольцев рощу переименовали в парк им. Гагарина. В 2002 году лесопарку присвоили статус природного памятника регионального значения.

В год 60-летия со дня первого полета человека в космос в регионах – участниках нацпроекта ремонтируют улицы и дороги, названные в честь прославленных космонавтов и ученых, внесших вклад в развитие отечественной космонавтики.