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Креативные индустрии могут стать драйвером роста экономики Тюмени

Общество, 20:09 13 апреля 2021

duma.tyumen-city.ru Фото пресс-службы Тюменской городской Думы | Фото: duma.tyumen-city.ru

Тему развития креативных индустрий обсудили ректор Тюменского государственного университета Иван Романчук и глава Тюмени Руслан Кухарук. Вуз и администрация Тюмени договорились о сотрудничестве и обсудили создание новых возможностей в этом направлении.

"Мы сошлись на мнении, что качественно новая среда побуждает людей к творчеству, к совершенствованию навыков, однако появление креативного сектора невозможно без участия со стороны системы образования. И именно Тюменский госуниверситет может стать якорным вузом города и региона в сфере развития творческих индустрий", - сообщил Иван Романчук в своем официальном аккаунте Instagram.

Ректор ТюмГУ отметил, что в рамках встречи была озвучена идея совместного проекта по созданию креативных пространств для работы молодых и талантливых людей.

"Сотрудничество сферы образования, власти, креативщиков и производства станет драйвером развития экономики города и региона", - подчеркнул Руслан Кухарук.

Отметим, ООН объявила 2021 год Международным годом креативной экономики. Это направление включено и в программу инвестиционного развития Тюменской области на период до 2024 года.

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# Иван Романчук , креативные индустрии , Руслан Кухарук , ТюмГУ

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