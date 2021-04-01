Ветераны Великой Отечественной войны могут совершать авиаперелеты бесплатно

| Фото: авиакомпания "Smartavia" во ВКонтакте | Фото: авиакомпания "Smartavia" во ВКонтакте

Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны смогут бесплатно совершать перелеты регулярными рейсами авиакомпании "Smartavia" с 5 по 17 мая 2021 г., сообщает аэропорт Рощино.

Авиакомпания объявила об акции "По местам боевой славы" в честь 76-летия Великой Победы. Оформить перелет нужно с 12 апреля по 17 мая 2021 г. Сопровождающие лица получат 100 % скидку, но с оплатой сборов.

"Перевозка ветеранов и инвалидов войны в канун Дня Победы стала традицией для авиакомпании. Проведение акции – это дань уважения победителям, которые посещают места, где они воевали и встречаются с однополчанами", - отметил перевозчик.

Билеты в рамках акции можно приобрести в офисах авиакомпании Smartavia, агентствах, работающих по прямому соглашению с перевозчиком, или аккредитованных Торгово-клиринговой палатой (ТКП).