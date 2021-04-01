Среди тобольского мусора найдено удостоверение водителя из Оренбурга

| Фото: ТЭО | Фото: ТЭО

Водительское удостоверение жителя Оренбургской области и паспорт 41-летнего тоболяка нашли при обработке отходов сотрудники Тобольского мусоросортировочного завода, сообщает пресс-служба ТЭО.

У документов еще не закончился срок действия. Бумаги переданы в правоохранительные органы.

"Найти вещь целенаправленно в многотонном потоке отходов – дело непростое. Но у наших работников уже глаз наметан, поэтому документы заметили. Паспорт и водительское удостоверение сохранились в целости и сохранности", – рассказал начальник цеха сортировки Евгений Патрахин.

В декабре прошлого года на тобольском заводе при обработке твердых коммунальных отходов уже находили паспорт 29-летнего местного жителя.

Несмотря на многочисленные предметы, которые можно обнаружить в мусоре тюменцев, найти предмет или вещь специально на ленте сортировочного предприятия не получится. До попадания на завод, весь объем отходов преодолевает большое путешествие в кузове мусоровоза. А на заводе проходит не только ручную, но и автоматизированную обработку.

После сортировки полезные компоненты из коммунальных отходов реализуются на торгах и направляются на специализированные предприятия для вторичной переработки.