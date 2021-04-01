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Доля качественных дорог в Тюменской агломерации в 2021 году должна достичь 82%

Экономика, 09:42 20 апреля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

По итогам 2021 года планируется увеличить нормативное состояние сети Тюменской агломерации с 81,7% до 82%, а нормативное состояние региональной сети Тюменской области — с 62,46% до 62,59%, сообщает главное управление строительства Тюменской области.

На этот год заключены контракты на выполнение ремонтных работ в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Реализуют четыре контракта - два муниципальных на ремонт дорог в Тюменском районе, один государственный на ремонт региональных дорог Тюменской области и один муниципальный на ремонт дорог в Тюмени.

В общей сложности отремонтируют 123 объекта протяженностью 149, 95 км. Ремонт начнется с установлением положительных температур и согласно контрактам продлится до октября.

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# национальный проект Безопасные и качественные дороги , ремонт дорог

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