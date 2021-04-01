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В Тюменской области расширят список бесплатных социальных услуг

Общество, 17:35 20 апреля 2021

департамента труда и занятости населения Тюменской области | Фото: департамента труда и занятости населения Тюменской области

Тюменская область вошла в число пилотных регионов, где реализуется закон о соцзаказе. Круглый стол по вопросам апробации механизма предоставления услуг в социальной сфере состоялся 20 апреля, сообщает региональный департамента труда и занятости населения.

Отметим, что в настоящее время социальные услуги в основном оказывают организации, созданные государством, но предпринимаются попытки вовлечь в предоставление таких услуг негосударственные компании. Для решения этой проблемы принят ФЗ "О государственном социальном заказе на оказание муниципальных услуг в социальной сфере".

Принятое правительством Тюменской области решение об апробации федерального закона позволит учесть запрос населения при предоставлении бесплатных услуг. На данный момент в регионе предложены услуги по оказанию паллиативной медицинской помощи и содействию занятости населения. В дальнейшем список услуг может быть расширен.

Социальный сертификат позволяет потребителю услуг самостоятельно выбрать исполнителя услуг. Чтобы его получить, нужно просто обратиться за самой услугой.

Подходы к определению показателей эффективности оказания госуслуг в социальной сфере лягут в основу социологического исследования, которое начнется в 2021 году в рамках апробации механизмов, предусмотренных законом о социальном заказе.

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# департамент труда и занятости населения , социальный заказ

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