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Тоболяк за перевозку 2 кг гашиша получил четыре с половиной года колонии

Происшествия, 17:13 20 апреля 2021

mvdmedia.ru

Четыре с половиной года проведет в колонии строгого режима житель Тобольска за приобретение почти 2 кг гашиша, сообщает прокуратура Тюменской области.

В январе 2020 года молодой человек освободился из колонии, где отбывал наказание за наркопреступление. 29 августа его автомобиль был остановлен сотрудниками полиции на пр. Дзираева за езду без включенных фар.

Потребовав у водителя предъявить документы, полицейский заметил, что тоболяк нервничает. Это вызвало у стража порядка подозрения. В ходе досмотра машины был обнаружен и изъят гашиш.

Суд назначил подсудимому четыре года и шесть месяцев лишения свободы.

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# наркотики , суд , Тобольск , уголовное дело

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