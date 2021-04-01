Тоболяк за перевозку 2 кг гашиша получил четыре с половиной года колонии

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Четыре с половиной года проведет в колонии строгого режима житель Тобольска за приобретение почти 2 кг гашиша, сообщает прокуратура Тюменской области.

В январе 2020 года молодой человек освободился из колонии, где отбывал наказание за наркопреступление. 29 августа его автомобиль был остановлен сотрудниками полиции на пр. Дзираева за езду без включенных фар.

Потребовав у водителя предъявить документы, полицейский заметил, что тоболяк нервничает. Это вызвало у стража порядка подозрения. В ходе досмотра машины был обнаружен и изъят гашиш.

Суд назначил подсудимому четыре года и шесть месяцев лишения свободы.