Тюменцы представят реконструкцию Псковской наступательной операции 1944 года

| Фото: ВИК «Сибирский рубеж» во ВКонтакте | Фото: ВИК «Сибирский рубеж» во ВКонтакте

Военно-исторический клуб "Сибирский рубеж" из Тюмени представит реконструкцию одного из эпизодов Псковской наступательной операции 1944 года, Волховский фронт, в пос. Коммунар Исетского района 25 апреля.

Как рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" руководитель военно-исторического клуба "Сибирский рубеж" Владимир Лапшин, Псковская операция началась 15 марта 1944 г. и закончилась в апреле.

"Во время реконструкции зрители увидят прифронтовую полосу, КПП, через него проходят люди, и в это время фашисты начинают прорыв. Будет использован миномёт. Будут раненые и убитые. Силы не равные, фашисты начинают теснить РККА, но в это время разведчики на мотоцикле врываются на КПП и исход решён - часть немцев убита, часть сдаётся в плен", - описал сюжет постановки Владимир Лапшин.

В реконструкции примут участие около 60 человек. Вся амуниция солдат - это точная копия снаряжения РККА и Вермахта. По словам Лапшина, есть и оригинальные вещи, фляги, лопаты и будут представлены макеты охолощенного оружия, на которые есть документы от МВД.

Гостей реконструкции ждут интерактивные площадки: полевая кухня, выставка оружия, фотозона.

Анжела Лебедева