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Тюменцы навели порядок в Александровском саду

Общество, 17:00 24 апреля 2021

"Тюмень - наш дом" во Вконтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во Вконтакте

В субботнике в "Александровском загородном саду" принял участие глава Тюмени Руслан Кухарук, сообщает городская администрация.

На субботник вышли сотрудники учреждений и предприятий. Ка ним присоединились главный федеральный инспектор в Тюменской области Дмитрий Кузьменко, депутат обдумы Виктор Рейн, а также ребята из молодежной администрации.

Участникам субботника напомнили о голосовании, которое начнется 26 апреля. Тюменцам предстоит выбрать дизайн-проект сквера Пограничников, а также четырех озелененных территорий. Голосование будет проходить до 30 мая на сайте.

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# Александровский сад , субботник

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