15 литров крови сдали участники акции "Я – донор" в ТюмГУ

| Фото: Лига добровольцев ТюмГУ | Фото: Лига добровольцев ТюмГУ

15,33 литров крови сдали участники акции "Я-донор", которая прошла в Тюмени 22 апреля. Донор-мобиль работал на территории одного из корпусов Тюменского госуниверситета.

| Фото: Лига добровольцев ТюмГУ | Фото: Лига добровольцев ТюмГУ

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" представитель Лиги добровольцев ТюмГУ Евгения Ошуркова, к акции "Я – донор" присоединились 35 человек. Это не только студенты и преподаватели вуза, но и горожане.

По традиции участники сначала заполняли анкету донора и проходили повторный осмотр у врача. Затем в донор-мобиле опытные медицинские работники брали необходимое количество биоматериала. Напомним, вне зависимости от пола и возраста у каждого донора берется 450 мл крови. Каждый участник получил справку формы 402/У и денежную компенсацию на обед.

| Фото: Лига добровольцев ТюмГУ | Фото: Лига добровольцев ТюмГУ

"Акция прошла впервые с октября 2019 года. На месте работали также волонтеры-медики, которые проводили интерактивную викторину. Был организован чай со сладостями", - добавила Евгения Ошуркова.

Любовь Голышева