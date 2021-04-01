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Тюмень стала лидером рейтинга городов 2021 года

Общество, 13:33 25 апреля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюмень заняла первое место в рейтинге городов 2021 года. По восприятию жителей город получил максимальные оценки развития по 9 из 15 параметров жизни. А на вопрос "нравится ли вам жить в вашем городе?" утвердительно ответили 91% горожан, сообщает пресс-служба SuperJob.

Что касается других параметров, то состоянием автодорог были довольны 58% жителей, общественного транспорта, снабжения товарами, школами и детскими садами – по 42%, кино и театров - 33%, доступностью жилья - 32%, медициной - 29%, безопасностью - 28%.

По сравнению с 2020 годом в городе выросли оценки доступности хорошей работы, несмотря на период пандемии. В то же время снизились оценки развития парков и скверов, а также кино и театров.

Отметим, в администрации Тюмени совместно с жителями регулярно разрабатываются и обсуждаются проекты благоустройства скверов, зон отдыха и площадок по интересам. Одним из примеров является парк Алебашево, где создаются места для активного отдыха, прогулочные зоны, гастрономическая аллея и многое другое. Также горожане активно участвуют в обсуждении благоустройства пешеходного пространства на ул. Дзержинского и на набережной, будущего бывших производственных помещений ДСК-500 и "круглой бани".

Лидерами рейтинга стали также Казань, Краснодар и Сочи. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие по 1000 представителей экономически активного населения 36 крупных городов страны.

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# благоустройство , города , рейтинг

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