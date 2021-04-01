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В Тюмени восстановлено движение по Велижанскому тракту

Общество, 19:22 25 апреля 2021

ИА "Тюменская линия"

Движение по Велижанскому тракту восстановлено. Ранее оно было ограничено из-за сильного задымления.

Напомним, 25 апреля загорелась сухая трава на полях между Велижанским и Тобольским трактами в Тюмени. В окрестностях было сильное задымление, из-за которого автомобилисты могли не увидеть препятствия на пути.

"Движение восстановили около 17 часов. На участке Велижанского тракта – с пятого по восьмой километр – работают наряды ДПС. Ситуация под контролем. В случае необходимости автоинспекторы окажут помощь участникам дорожного движения", – сообщили корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в областной Госавтоинспекции.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , дорожное движение

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