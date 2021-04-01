В Сладковском районе две семьи переехали в новостройки из ветхого жилья

| Фото: со страницы главы Сладковского района Александра Иванова ВКонтакте | Фото: со страницы главы Сладковского района Александра Иванова ВКонтакте

Два благоустроенных дома сдали в с. Ловцово Сладковского района. Новоселами стали две семьи, которые переехали из старых частных домов в новостройки по программе переселения из аварийного и ветхого жилья.

| Фото: страница главы Сладковского района Александра Иванова во ВКонтакте | Фото: страница главы Сладковского района Александра Иванова во ВКонтакте

Как сообщила журналисту "Тюменской линии" заместитель руководителя МКУ "Управление ЖКХ" Ксения Киряева, к расселению осенью 2021 года готовятся еще три сладковские семьи.

"Будут построены три частных дома - один в Сладково, два в деревне Большое. Сейчас расчищаются земельные участки. Новоселье, по планам, справим в октябре, - рассказала она. - По программе переселения мы предоставляем равнозначное благоустроенное жилье в том населенном пункте, где проживает человек. Однако при желании люди могут перебраться в другой населенный пункт, где выделяются квартиры. Некоторые предпочитают переехать в райцентр, поближе к больнице и "благам цивилизации". Другие не желают оставлять подсобное хозяйство и остаются в селе".

В Сладковском районе в очереди на переселение состоят еще 14 семей, которые заявились для участия в программе после 1 января 2017 года. Сроки представления жилья для них станут известны позже.

Татьяна Ковалева