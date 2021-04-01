МТЦ "Космос" запустит аудиотур по Гилевской роще

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Аудиотур "Форест джамп" по "Гилевской роще" запускает МТЦ "Космос". Автор идеи – уроженец Тюмени, актер театра и кино 10 лет живущий в Москве Александр Рычков.

"Аудиотур – это формат тихой дискотеки. Он меня привлек, потому что до этого в Тюмени ничего такого не было. Решил организовать, а реализует проект "Космос". Его участниками смогут стать одновременно 30 человек. Им раздадут наушники, они будут слушать музыку мировых хитов. А гид покажет движения, под которые и нужно будет двигаться", - рассказал он в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

из личного архива Александра Рычкова из личного архива Александра Рычкова

Тихие вечеринки стартуют 8 мая. Как заметили организаторы, аудиотур "Форест джамп" – это одно из воплощений театра в жизнь.

"В Тюмени променады стали уже привычными, но наш предлагает не просто гулять в наушниках, но и петь, танцевать, и создавать хорошее настроение, наслаждаясь природой Гилевской рощи. Мы хотим предложить тюменцам и гостям города весело и активно провести время – театр бывает и таким", – говорит руководитель Театрального центра "Космос" Александрина Шаклеева.

Все подробности о проекте на сайте космосцентр.рф.

Анжела Лебедева