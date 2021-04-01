В Тюмени запустили онлайн-челлендж "Поделись Победой"

| Фото: "Молодая Гвардия | Тюмень" ВКонтакте | Фото: "Молодая Гвардия | Тюмень" ВКонтакте

Присоединиться к онлайн-челленджу "Поделись Победой" предлагают жителям Тюменской области. До 9 мая любой желающий может разместить в социальных сетях фото или видео передачи главного символа праздника – георгиевской ленточки – своему родственнику, другу или коллеге.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель ТРО ВОО "Молодая гвардия" Владимир Сбитнев, старт акции был дан 27 апреля во время раздачи георгиевских ленточек в аэропорту Рощино.

"Мы предлагаем людям поделиться своим настроением, призываем вспомнить об этом празднике и о тех, кто воевал. Для участия в челлендже нужно взять две георгиевских ленточки и одну из них подарить другу, который затем должен будет вручить символ праздника еще кому-то", - рассказал он

Фотографии и видеоролики о вручении георгиевской ленточки нужно разместить в социальных сетях, отметив друга и указав хештег #ПоделисьПобедой.

Напомним, ежегодно в рамках патриотической кампании "Мы помним" молодогвардейцы раздают георгиевские ленты в школах на уроках Великой войны, в парках, скверах, в органах государственной власти. В прошлом году активисты раздали 20 тыс. георгиевских лент, в 2021 году планируют передать на 10 тыс. больше.

Любовь Голышева