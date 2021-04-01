В Тюмени пассажирам аэропорта Рощино вручили георгиевские ленточки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Патриотическая акция "Георгиевская ленточка 2021" стартовала в аэропорту Рощино в Тюмени 27 апреля. Пассажирам вручали символы Дня Победы – георгиевские ленточки.

Как рассказал руководитель ТРО ВОО "Молодая гвардия" Владимир Сбитнев, акция, организованная совместно с аэропортом Рощино, является ежегодной и всегда находит отклик у пассажиров.

"Эта акция является одной из самых красочных. Для людей, которые прилетают, получение георгиевской ленточки становится приятной неожиданностью. Они всегда с радостью принимают ленты, крепят себе на грудь и с патриотическим настроем идут в город", - подчеркнул он.

Заместитель начальника таможенного поста аэропорта Рощино Дмитрий Волков добавил, что акция проводится уже на протяжении 13 лет. Особенностью этого года является ее территориальное расширение.

"Акция проходит во всех пунктах пропуска в аэропорту Рощино в Тюмени, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах в зоне деятельности Тюменской таможни. Ленточки вручают всем прилетающим пассажирам и тем, кто улетает. Мероприятие будем проводить каждый день на каждом рейсе до 9 мая", - рассказал Дмитрий Волков.

Георгиевские ленточки также передадут работникам служб аэропорта Рощино.

Любовь Голышева