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В Тюмени открыли сезон летних кафе

Общество, 12:54 28 апреля 2021

Ресторан 15/86 ВКонтакте

В Тюмени стартовал сезон летних кафе. В предстоящие майские выходные гостям открытых веранд предложат разнообразное меню. Алкоголь подавать разрешено, так как все предприятия общественного питания имеют лицензию на розничную продажу спиртосодержащей продукции, сообщает администрация города.

В Тюмени упростили процедуру оформления кафе, ожидается, что в 2021 году их станет больше. Эта ситуация имеет положительный социальный эффект - рестораторы создают дополнительные рабочие места.

Напомним, до 1 июля продолжается прием заявлений на участие в городском конкурсе "Лучшее летнее кафе". Предусмотрено три номинации: "Лучшее летнее кафе города Тюмени в 2021 году" (свыше 30 посадочных мест); "Лучшее летнее кафе города Тюмени в 2021 году" (16 – 30 посадочных мест); "Лучшее летнее кафе города Тюмени в 2021 году" (до 15 посадочных мест).

Победителей будет выбирать не только жюри, но и тюменцы.

Итоги конкурса подведут с 19 по 23 июля. Победителей отметят в день рождения Тюмени с 24 по 31 июля.

Заявки на участие в городском конкурсе летних кафе принимают до 1 июля по адресу: Тюмень, ул. Мельникайте, 74, каб. 217. Вопросы можно задать по телефонам: 510-927, 510-947.

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# кафе , летние веранды , рестораны

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