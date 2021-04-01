В Тюмени и Тобольске начинаются бесплатные занятия по футболу для девочек
Юных тюменок приглашают на бесплатные занятия по футболу, сообщает городская администрация. Международную программу футбольных тренировок для девочек по всей России запустили Российский футбольный союз совместно с UEFA и Disney. Программа будет реализована в 19 регионах России, в их число вошли Тюмень и Тобольск.
UEFA Playmakers – это система уникальных тренировок, разработанная для знакомства и вовлечения в футбол девочек в возрасте 5–8 лет через движение, игру и сюжеты мультфильмов Disney.
Все тренеры уже прошли обучение в академии РФС по методикам UEFA Playmakers. В течение года на базе выбранных центров для девочек будут проводиться бесплатные занятия по футболу. В основе тренировочного процесса – уникальный подход, разработанный специалистами UEFA на базе исследования университета "Лидс Беккет".
Каждая тренировка основана на сюжетах всемирно известных мультфильмов Disney, таких как "Суперсемейка-2" и "Холодное сердце-2". Под руководством наставников девочки будут обучаться основам футбола в роли популярных персонажей: Эластика, Mистера Исключительного, Эльзы, Анны и Олафа. Организаторы уверены, что данный проект поможет развеять стереотип, что футбол – это мужской вид спорта.
В Тюмени занятия будут проходить с 29 апреля на футбольной арене "Спартак Юниор" (ул. Одесская, 7). В Тобольске с 30 апреля в СК "Ермак" ул. С. Ремезова, 123/22).
Необходима предварительная запись. Телефоны для справок: 8-922-482-67-37, 8-800-3333-094 (бесплатная круглосуточная линия).