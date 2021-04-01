В Тюмени и Тобольске начинаются бесплатные занятия по футболу для девочек

| Фото: uefa.com | Фото: uefa.com

Юных тюменок приглашают на бесплатные занятия по футболу, сообщает городская администрация. Международную программу футбольных тренировок для девочек по всей России запустили Российский футбольный союз совместно с UEFA и Disney. Программа будет реализована в 19 регионах России, в их число вошли Тюмень и Тобольск.

UEFA Playmakers – это система уникальных тренировок, разработанная для знакомства и вовлечения в футбол девочек в возрасте 5–8 лет через движение, игру и сюжеты мультфильмов Disney.

Все тренеры уже прошли обучение в академии РФС по методикам UEFA Playmakers. В течение года на базе выбранных центров для девочек будут проводиться бесплатные занятия по футболу. В основе тренировочного процесса – уникальный подход, разработанный специалистами UEFA на базе исследования университета "Лидс Беккет".

Каждая тренировка основана на сюжетах всемирно известных мультфильмов Disney, таких как "Суперсемейка-2" и "Холодное сердце-2". Под руководством наставников девочки будут обучаться основам футбола в роли популярных персонажей: Эластика, Mистера Исключительного, Эльзы, Анны и Олафа. Организаторы уверены, что данный проект поможет развеять стереотип, что футбол – это мужской вид спорта.

В Тюмени занятия будут проходить с 29 апреля на футбольной арене "Спартак Юниор" (ул. Одесская, 7). В Тобольске с 30 апреля в СК "Ермак" ул. С. Ремезова, 123/22).

Необходима предварительная запись. Телефоны для справок: 8-922-482-67-37, 8-800-3333-094 (бесплатная круглосуточная линия).