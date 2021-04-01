Дмитрий Кузьменко: современные ФАПы повышают качество жизни селян

| Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

Современные фельдшерско-акушерские пункты и высокая квалификация персонала позволяют вывести на новый уровень оказание медицинской помощи, а значит повысить качество жизни жителей сельских районов. Об этом заявил главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко во время визита в дер. Полуянова Тобольского района.

Смарт-ФАП площадью 66 кв.м и стоимостью 4 млн руб. установлен в рамках нацпроекта "Здравоохранение" взамен ветхой постройки.

Сотрудники ФАПа оказывают медицинскую помощь жителям дер. Полуяновой, Шамша и Мостовой - это 286 жителей, 36 из которых дети. Приём ведут участковые терапевт и педиатр, проводятся исследования в передвижном кабинете флюорографии и маммографии. В деревню выезжает бригада специалистов для комплексного обследования жителей в рамках ежегодной диспансеризации.

Фельдшер Танзиля Ерметова с 20-летним опытом работы в медицине, заведует Полуяновским ФАПом более десяти лет. Селяне регулярно проходят медосмотры, следят за своим здоровьем, проходят вакцинацию, в том числе против гриппа и клещевого энцефалита. Десять пациентов группы риска уже поставили прививку против коронавирусной инфекции.

"Очень важно, чтобы жители небольших населённых пунктов получали весь спектр медицинских услуг в самых лучших условиях и чувствовали на себе заботу со стороны государства. Несомненно, современные фельдшерско-акушерские пункты и высокая квалификация персонала позволяют вывести на новый уровень оказание медицинской помощи, а значит повысить качество жизни жителей сельских районов", — подчеркнул Дмитрий Кузьменко.