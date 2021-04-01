В Тюмени до 6 мая обновят дорожную разметку на 11 улицах

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На 11 центральных улицах Тюмени обновят дорожную разметку до 6 мая. Пока погода позволяет выполнять эти работы только краской. Ее можно применять от 10 °C и относительной влажности воздуха не более 75%, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ.

Более устойчивым материалом является термопластик. Эта технология уже давно зарекомендовала себя, но ее применение возможно только при сухой погоде и температуре воздуха выше 15 градусов. Если погодные условия позволят, к работам с термопластиком приступят 11 мая.

"По мере необходимости дорожная разметка будет заменена по всей улично-дорожной сети, которая насчитывает 220 километров. Традиционно начинаем с улиц с интенсивным трафиком движения. Работы на них проводятся преимущественно в ночное время. На всех объектах будут восстановлены осевые и стоп-линии, особое внимание – "зебрам" на пешеходных переходах", – отметил консультант департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Смышляев.

Работы по нанесению разметки планируется закончить до 25 июня. По мере износа дорожники в течение лета и осени будут обновлять ее в рамках гарантийных обязательств за счет средств подрядчиков.