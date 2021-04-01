У тюменца арестовали автомобиль Кiа за долги по алиментам

| Фото: fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

За долги по алиментам в 570 тыс. рублей у тюменца арестовали автомобиль Кiа, сообщает ФССП по Тюменской области.

Тюменец после развода оставил без финансовой поддержки двоих детей. Мужчина проживал по неизвестном адресу, был трудоустроен неофициально. В собственности должника имелся автомобиль, который приставы объявили в розыск. Он находился на парковке возле офисного здания в центре Тюмени.

Сотрудники службы судебных приставов арестовали автомобиль и поместили его штрафстоянку. Должник ради возвращения машины в тот же день оплатил алименты в полном объеме. 570 тыс рублей переведено на счет взыскательницы. Последующие текущие выплаты мужчина пообещал переводить в установленный срок.