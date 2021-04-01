Более 100 сотрудников получили работу в строящемся аэропорту Тобольска

| Фото: ЗапСибНефтехим | Фото: ЗапСибНефтехим

110 сотрудников приняты на работу в строящийся аэропорт Тобольска, сообщает пресс-служба ЗапСибНефтехима.

В ближайшее время предстоит набрать еще 60 работников: инженеров технических служб по эксплуатации зданий и сооружений, КИПиА, обслуживанию спецоборудования, диагностики, а также представителей рабочих профессий.

"Приоритет в трудоустройстве отдается местным жителям. Вакансии аэропорта опубликованы на интернет-порталах, посвященных поиску работы, а также на сайте Центра занятости населения города Тобольска и Тобольского района. С учетом специфики авиаотрасли по некоторым вакансиям мы готовы рассматривать узких квалифицированных специалистов из других регионов", – рассказал исполнительный директор строящегося аэропорта в Тобольске Владимир Варавва.

На стройплощадке будущего аэропорта в Тобольске завершен монтаж основных металлоконструкций аэровокзального комплекса, гаража для спецтехники. В настоящее время выполняется установка фасадных конструкций на здании терминала, а также проводятся внешние и внутренние отделочные работы. Осуществлен сбор и монтаж оборудования котельной, которая будет отапливать все объекты на территории аэропорта.

В апреле 2021 года прогресс строительства аэровокзального комплекса превысил 60%. На стройплощадке работают более 900 человек и 100 единиц техники. Пик мобилизации придется на май месяц – в этот период в строительстве аэровокзального комплекса планируется задействовать более 1 тыс. человек.

Завершение строительства и сдача аэровокзала в эксплуатацию состоятся в 2021 году. СИБУР совместно с управляющей компанией – оператором – прорабатывает перспективные для развития будущего авиасообщения с Тобольском направления и маршруты, в частности, перелеты в Москву, Санкт-Петербург и другие крупные города России, где созданы пересадочные хабы.