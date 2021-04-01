  • 30 апреля 202130.04.2021пятница
  • USD74,3823
    EUR90,1513
  • В Тюмени 6..8 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Более 100 сотрудников получили работу в строящемся аэропорту Тобольска

Экономика, 15:30 30 апреля 2021

ЗапСибНефтехим | Фото: ЗапСибНефтехим

110 сотрудников приняты на работу в строящийся аэропорт Тобольска, сообщает пресс-служба ЗапСибНефтехима.

В ближайшее время предстоит набрать еще 60 работников: инженеров технических служб по эксплуатации зданий и сооружений, КИПиА, обслуживанию спецоборудования, диагностики, а также представителей рабочих профессий.

"Приоритет в трудоустройстве отдается местным жителям. Вакансии аэропорта опубликованы на интернет-порталах, посвященных поиску работы, а также на сайте Центра занятости населения города Тобольска и Тобольского района. С учетом специфики авиаотрасли по некоторым вакансиям мы готовы рассматривать узких квалифицированных специалистов из других регионов", – рассказал исполнительный директор строящегося аэропорта в Тобольске Владимир Варавва.

На стройплощадке будущего аэропорта в Тобольске завершен монтаж основных металлоконструкций аэровокзального комплекса, гаража для спецтехники. В настоящее время выполняется установка фасадных конструкций на здании терминала, а также проводятся внешние и внутренние отделочные работы. Осуществлен сбор и монтаж оборудования котельной, которая будет отапливать все объекты на территории аэропорта.

В апреле 2021 года прогресс строительства аэровокзального комплекса превысил 60%. На стройплощадке работают более 900 человек и 100 единиц техники. Пик мобилизации придется на май месяц – в этот период в строительстве аэровокзального комплекса планируется задействовать более 1 тыс. человек.

Завершение строительства и сдача аэровокзала в эксплуатацию состоятся в 2021 году. СИБУР совместно с управляющей компанией – оператором – прорабатывает перспективные для развития будущего авиасообщения с Тобольском направления и маршруты, в частности, перелеты в Москву, Санкт-Петербург и другие крупные города России, где созданы пересадочные хабы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# аэропорт , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:30 30.04.2021Более 100 сотрудников получили работу в строящемся аэропорту Тобольска
13:59 30.04.2021Строители, профсоюзы и ГУС Тюменской области подписали отраслевое соглашение
13:02 30.04.2021В Тюмени детские сады в Антипино и Березняковском построят в 2023 году
11:02 30.04.2021В Тюмени школа на 1100 мест в районе Комсомольского сквера построена на 80%