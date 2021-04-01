В Тюмени 200 рабочих и 300 единиц техники убирают улицы в две смены

| Фото: "Тюмень-наш дом" ВКонтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" ВКонтакте

200 рабочих и 300 единиц техники ежедневно занятой на уборке в Тюмени. Специалисты работают круглосуточно в две смены, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города.

| Фото: "Тюмень-наш дом" ВКонтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" ВКонтакте

Месячник чистоты подходит к завершению. Основная часть работ завершена в центральной части города, но дорожные службы продолжают приводить город в порядок.

Дорожники отмыли и покрасили 140 км перильных и барьерных ограждений, 672 км бордюров. 20 дорожных пылесосов очищают дорожное полотно от грязи и пыли.

| Фото: "Тюмень-наш дом" ВКонтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" ВКонтакте

Продолжается помывка дорожных знаков и остановочных павильонов, сбор мусора с улиц и газонов. Ежедневно вывозится более 300 кубометров мусора.

Началось обновление разметки. Работы на центральных улицах будут завершены до 6 мая.