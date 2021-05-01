Трое тюменцев прошли в финал конкурса "Мастера гостеприимства"

| Фото: организаторов конкурса "Мастера гостеприимства" | Фото: организаторов конкурса "Мастера гостеприимства"

Путевку в финал всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" получили Вадим Балабанов, Анна Коптякова и Мариета Матевосян, представляющие Тюменскую область. Имена всех 28 победителей из 19 регионов назвали на церемонии закрытия полуфинала конкурса в Тюмени 30 апреля, сообщают организаторы.

"Тюмень как исторически первый город Сибири по праву является одним из лидеров с точки зрения туристической привлекательности. Мы желаем региону дальше развиваться в этом направлении, а финалистам, которые представят тюменский полуфинал в Нижнем Новгороде, желаем успешной защиты проектов", — отметил заместитель генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Антон Сериков.

По мнению заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева, участники конкурса получили ценный опыт и познакомились с интересными проектами.

"Туризм в Тюменской области активно развивается, и нам важно идти в ногу со временем. Конкурс "Мастера гостеприимства" – проект, который помогает прокачивать важные компетенции в туристической сфере, без них сегодня трудно представить качественный сервис", – подчеркнул он.

Вадим Балабанов представил проект обновления отеля Vostok, на каждом этаже которого есть уникальная музейная экспозиция. Он отметил, что конкурс прошел на высоком уровне. "Наш регион показал, что мы не только говорим про гостеприимство, но и излучаем его", — сказал финалист.

| Фото: организаторов конкурса "Мастера гостеприимства" | Фото: организаторов конкурса "Мастера гостеприимства"

Мариета Матевосян представила на конкурс проект мобильного VR-музея. "С университетской скамьи увлекаюсь путешествиями. Мой проект — возможность рассказать о регионе в котором живу, о стране, в которой родилась, большому количеству людей", — рассказала финалистка.

Анна Коптякова защитила проект по организации резиденции царя термальных источников "Калидиум" в Тюмени. Проект включает в себя строительство дворца царя Калидия и продвижение легенды о термальном море.

В рамках полуфинала состоялась презентация туристического потенциала Тюменской области, а президент национальной ассоциации кулинаров России Виктор Беляев провел для гостей и участников мероприятия кулинарный мастер-класс "Тайны Кремлевской кухни".

Региональные полуфиналы всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" – в 2021 году проходят в шести городах России: Краснодар, Мурманск, Калуга, Петропавловск-Камчатский, Тюмень, Пермь.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".