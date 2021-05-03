Тюменцы могут стать волонтерами на форуме "Утро"

Фото: Пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области. Архив. Фото: Пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области. Архив.

30 человек войдут в состав волонтерского корпуса и помогут провести первый кейс-форум "УТРО" с 2 по 9 июня в Салехарде. Подать заявку можно до 16 мая на сайте Dobro.ru. Кандидатам предстоит пройти отбор, собеседование и обучение.

На форуме добровольцы не только помогут в организации мероприятия, но и улучшат свои компетенции. Брендированная экипировка, посещение досуговых мероприятий, проезд, проживание и питание во время форума - за счёт организаторов.

"Такие проекты как форум "УТРО" объединяют молодежь Урала, направляют их энергию на творчество и созидание, создают площадку для диалога и обмена опытом. Волонтёрский корпус в этом году соберёт ярких представителей Уральского добровольчества: будем вдохновляться друг другом, работать и развивать комьюнити", - отметила руководитель волонтёрского корпуса форума “УТРО”, директор Арктического центра добровольчества. Ольга Подковыркина.

Координировать работу волонтёрского корпуса будет Арктический центр добровольчества. Эксперты выберут 30 человек из Уральского федерального округа. Чтобы стать частью события, необходимо зайти на сайт Dobro.ru, после регистрации участникам нужно будет пройти онлайн-собеседование. Итоги кампании будут оглашены 3 июня, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".