Тюменцев приглашают на марафон лекций о театре

| Фото: МТЦ "Космос" ВКонтакте | Фото: МТЦ "Космос" ВКонтакте

Пять лекций о современном театре, цифровых технологиях в искусстве, комиксах, а также фестиваль сестер проведет молодежный театральный центр "Космос" 13,14 и 15 мая.

Марафон начнется с лекции "Современный танец как lifestyle", которая состоится 13 мая в 19 часов 30 минут. Ее прочитает художник, куратор, автор подкаста "Против театра" и телеграм-канала "пиши перформенс", участник театральной компании "Перфобуфет" Ваня Демидкин . Он расскажет о том, как хореографы все чаще присваивают себе поп-культуру, тиражируя форматы и образы вечеринок, светских показов, рекламы и клипов, о том, как меняется культурное пространство в современном танце.

14 мая пройдет сразу несколько лекций. Первая — "Выйди и зайди нормально" начнется в 13 часов. Ее проведет театральная журналистка, исследовательница партиципаторного искусства Алиса Балабекян. В 16 часов начнется лекция театрального куратора и продюсера Марии Слоевой "Вы просто завидуете моему реактивному ранцу". На лекции Мария расскажет о том, почему комиксы — это отдельный вид искусства. В 19 часов 30 минут начнется еще одна лекция Вани Демидкина "Цифровой театр: капитализм платформ".

Закончится марафон лекцией 15 мая в 19 часов "Эпизод I. Фестиваль сестер". Ее совместно проведут Алиса Балабекян и Мария Слоева.

Напомним, что лекции входят в проект "Космоса" Школа современного зрителя, где тюменцы учатся понимать современный театр и искусство, пишет "Мегатюмень".