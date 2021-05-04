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Тюменские дзюдоисты - обладатели путевок на Спартакиаду молодежи России

Спорт, 14:56 04 мая 2021

пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Тюменцы Ярослав Ширшов и Любовь Тимофейчева стали победителями в личном первенстве II этапа V летней Спартакиады молодежи России.

Как сообщает региональный департамент по спорту, участниками соревнований в центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" стали более 80 юниоров и юниорок 2002-2004 годов рождения.

Победители получили путевки в финал V летней Спартакиады молодежи России. Она пройдет с 6 по 8 августа в Казани.

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# дзюдо

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