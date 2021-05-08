В Ишиме состоится перформанс в честь Дня Победы

| Фото: Мультицентр «Моя территория» | Ишим | Фото: Мультицентр «Моя территория» | Ишим

Театрализованная постановка для жителей Ишима состоится 8 мая с 13 до 17 часов. На специально выстроенную площадку в районе пересечения улиц Карла-Маркса и Ленина выйдут 7 актеров в военной форме солдат и медсестер Великой Отечественной войны.

"В 2021 году мы празднуем 76 лет со дня Великой Победы, поэтому в перформансе за 76 секунд мы решили показать жизнь героя, судьба которого повторяла судьбы миллионов в эти годы. Они воевали за родину и за честь — всё это мы отразим в театрализованной постановке", — рассказал руководитель мультицентра "Моя территория" в Ишиме, председатель Общественной молодежной палаты при Ишимской городской Думе VI созыва, Павел Ханжин.

За 76 секунд герои разыграют 4 сцены: мать провожает сына на войну; солдаты сражаются за победу; раненых солдат спасают медсестры; сын возвращается домой и его встречает мать. Постановка будет повторяться каждые 10 минут (всего 24 раза) во время зажигания красного сигнала светофора на перекрестке оживленных улиц.

Организаторы - мультицентр "Моя территория" в Ишиме и Общественная молодежная палата при Ишимской городской думе, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".