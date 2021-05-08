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Тюменская область - лидер по производству яиц в УФО

Экономика, 14:49 08 мая 2021

Фото: Минсельхоз России

Тюменская область на первом месте по объемам производства молока, яиц и по обороту розничной торговли. Тюменьстат подготовил рейтинг регионов Уральского федерального округа за январь-февраль 2021 года.

Первенство по вводу жилья на 1000 человек перешло к Свердловской области. Однако Тюменская область занимает первое место в рейтинге по вводу жилых домов индивидуальными застройщиками. Ямало-Ненецкий автономный округ также лидирует по трем пунктам: по номинальной и реальной зарплате и обороту общественного питания.

По объему платных услуг первая – Свердловская область. По промышленному производству вперед вырвалась Челябинская область –индекс составил 110,6%. Здесь же сохраняется наибольший объем производства скота и птицы на убой.

Курганская область впервые попала в рейтинг УФО - с индексом потребительских цен и тарифов на товары и услуги. На конец февраля 2021 года к декабрю 2020 года здесь зафиксировано наименьшее значение в федеральном округе -101,1%, пишет "Вслух.ру".

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