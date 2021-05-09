Единственная тюменская обсерватория открывает сезон

Фото: из сообщества "Старая башня" во ВКонтакте Фото: из сообщества "Старая башня" во ВКонтакте

Астрономический сезон открылся в "Старой башне", которая находится в селе Червишево Тюменского района.

"Так совпало, что в год 60-летия полета Гагарина мы стали полноценной обсерваторией - единственной на территории Тюменской области. Получить такой статус было не так просто. Мы выполнили несколько заданий, после чего и вошли в большую семью обсерваторий по всему миру", - рассказал создатель обсерватории Владимир Куракин.

На втором этаже башни работает экспозиция, посвященная кино-фото-радиотехнике, сделанной в Советском Союзе. Экскурсии в обсерваторию проводятся в выходные дни и в зависимости от погоды, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.