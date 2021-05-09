  • 9 мая 20219.05.2021воскресенье
  • В Тюмени 18..20 С 5 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Единственная тюменская обсерватория открывает сезон

Общество, 13:14 09 мая 2021

Фото: из сообщества "Старая башня" во ВКонтакте

Астрономический сезон открылся в "Старой башне", которая находится в селе Червишево Тюменского района.

"Так совпало, что в год 60-летия полета Гагарина мы стали полноценной обсерваторией - единственной на территории Тюменской области. Получить такой статус было не так просто. Мы выполнили несколько заданий, после чего и вошли в большую семью обсерваторий по всему миру", - рассказал создатель обсерватории Владимир Куракин.

На втором этаже башни работает экспозиция, посвященная кино-фото-радиотехнике, сделанной в Советском Союзе. Экскурсии в обсерваторию проводятся в выходные дни и в зависимости от погоды, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:35 09.05.2021В Тюмени ветерана Шарифа Гарифовича Сабирова поздравили военными песнями и теплыми пожеланиями
13:17 09.05.2021Торжественное прохождение войск в честь Дня Победы состоялось в Тюмени
13:14 09.05.2021Единственная тюменская обсерватория открывает сезон
13:11 09.05.2021Руслан Кухарук встретился с тюменскими поисковиками