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Литературный субботник пройдет в Тюмени

Общество, 16:51 09 мая 2021

Фото: из сообщества "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Субботник на Литературном бульваре, который расположен на крыше большого паркинга в районе ТЦ "Серебряковский", проведут В Тюмени.

В 2013 году этот арт-объект появился здесь благодаря художникам группы "Цвет города". Он стал достопримечательностью областной столицы, где горожане любят проводить время, сообщает "Тюменская область сегодня".

"Мы продолжаем шефство над Литературным бульваром. Планируем подмести и подкрасить. нужна помощь. Деревянному арт-объекту "Ковчег", который дополнил художественную часть территории в 2018 году, тоже нужна помощь", - рассказал руководитель арт-проекта "Цвет города" Дмитрий Зеленин.

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