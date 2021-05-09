Оборот розничной торговли растет в Тюменской области

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

104 млрд 453,1 млн рублей составил оборот розничной торговли в Тюменской области за первый квартал 2021 года. Это примерно 22,5 тысячи на человека в месяц.

При этом общий оборот в январе и феврале 2020 года, то есть до пандемии, превышал 32,5 млрд рублей. За первый квартал не достиг и 100 млрд рублей. Такие данные приводит Тюменьстат в докладе о социально-экономическом положении региона.

Основную часть денег граждане тратят на непродовольственные товары: в первом квартале оборот составил 55 млрд 759,9 млн рублей, годом ранее – 53 млрд 466,6 млн рублей. Траты на продукты были на уровне 48 млрд 693,2 млн и 46 млрд 276,5 млн соответственно, сообщает "Вслух.ру".

Индекс цен в первые три месяца на продовольственные товары составил 103,5%, на непродовольственные - 101,3%, говорится в докладе.

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в расчете на месяц в среднем на конец марта 2021 года составила 16 тыс. 489,3 рубля на человека (на конец марта 2020-го – 15 тыс. 387,9 рубля).