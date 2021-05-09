Областной студенческий форум пройдет в Тюмени
Фото: группа «Олимпиада студентов «Я - профессионал» во ВКонтакте
Областной студенческий форум пройдет в Тюмени 22 мая.
Программа форума будет поделена на два направления: для тех, у кого уже есть идея проекта или готовый проект, и для тех, кто хочет научиться писать проекты и узнать о способах их реализации, сообщает Moi-portal.ru.
"В ходе форума можно не только разработать или доработать проект, но и получить поддержку, а также найти команду единомышленников", — рассказала член Студенческого совета Тюменской области Айнур Гасанова.