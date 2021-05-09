  • 9 мая 20219.05.2021воскресенье
  • В Тюмени 18..20 С 5 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Областной студенческий форум пройдет в Тюмени

Общество, 18:47 09 мая 2021

Фото: группа «Олимпиада студентов «Я - профессионал» во ВКонтакте

Областной студенческий форум пройдет в Тюмени 22 мая.

Программа форума будет поделена на два направления: для тех, у кого уже есть идея проекта или готовый проект, и для тех, кто хочет научиться писать проекты и узнать о способах их реализации, сообщает Moi-portal.ru.

"В ходе форума можно не только разработать или доработать проект, но и получить поддержку, а также найти команду единомышленников", — рассказала член Студенческого совета Тюменской области Айнур Гасанова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:47 09.05.2021Областной студенческий форум пройдет в Тюмени
18:03 09.05.2021Есенгалий Ибраев: наши деды и прадеды победили фашизм и подарили нам право на мирную жизнь
17:45 09.05.2021"Бессмертный автополк" Тобольского района порадовал жителей деревень
17:36 09.05.2021Оборот розничной торговли растет в Тюменской области