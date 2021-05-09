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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Восемь новых лесных пожаров зафиксированы в Тюменской области

Общество, 19:52 09 мая 2021

Фото: ИА "Тюменская линия"

Восемь новых лесных пожаров общей площадью 107,6 га зафиксированы в Тюменской области за последние суткИ, сообщает региональный оперативный штаб.

Кроме того, обнаружено 13 новых ландшафтных пожаров общей площадью 610 га. Количество действующих лесных пожаров на текущий момент – 18, ландшафтных пожаров – 7.

В Тюменской области действует особый противопожарный режим. По 31 мая 2021 года запрещено посещение лесов. Тушением пожаров занимаются более тысячи человек, привлечено свыше 300 единиц техники. Для мониторинга и тушения природных пожаров используется 5 воздушных судов.

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