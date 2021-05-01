Тюменцев приглашают в Заповедную школу РГО

| Фото ИА "Тюменская линия" | Фото ИА "Тюменская линия"

Участвовать в Заповедной школе Русского географического общества приглашают жителей Тюменской области, сообщает Росмолодежь.

Участники школы помогут сотрудникам особо охраняемых природных территорий в благоустройстве национальных парков и заповедников, будут наблюдать за краснокнижными животными, проводить фото- и видеосъемку, исследовать природу во время походов и создавать рисунки и макеты флоры и фауны ООПТ.

Приглашаются все желающие в возрасте от 18 до 35 лет, во Владимиро-Суздальский заповедник от 25 полных лет. На выбор представлены девять национальных парков и заповедников.

Заявки принимаются до 16 мая 2021 года. Подробности здесь.