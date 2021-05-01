В Тюменской области выросли цены на бытовые и медицинские услуги

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Рынок платных услуг в Тюменской области возвращается к допандемийным показателям. Динамика демонстрирует стабильный рост: в январе 2021 года оборот составил 7 млрд 776 млн рублей, в феврале – 8 млрд 314,9 млн рублей, в марте – 8 млрд 477,5 млн рублей.

Общий объем за квартал – 24 млрд 568,4 млн рублей. Такие данные приводит Тюменьстат в докладе о социально- экономическом положении региона. За год больше всего подорожали услуги зарубежного туризма, услуги правового характера, бытовые и медицинские услуги.

По сравнению с декабрем 2020 года сильнее всего выросли цены на услуги зарубежного туризма и транспортные услуги, подешевели услуги связи. Практически на прежнем уровне сохранились цены на услуги организаций культуры – и по сравнению с декабрем, и по сравнению с прошлым мартом, пишет "Вслух.ру".