Пожилые тюменцы выбирают творческие образовательные программы

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

"Университет третьего возраста" для людей старше 55 лет обновил программу. Уже прошли занятия на факультете изобразительного искусства - шесть тюменок работают над циклом картин в акварельной технике.

Также состоялись занятия по хоровому пению - на него записались 12 человек, к факультету ораторского искусства присоединились 17 студентов.

"У нас большой популярностью пользуется психологический факультет. Как правило, огромное количество желающих звонят и записываются с сентября и до окончания учебного года. Курс посещают от 300 до 400 желающих. Так же с языковыми направлениями - факультетом иностранных языков - мы обучаем английскому, немецкому, французскому", - рассказали в Региональном центре активного долголетия.

Помимо этого, тюменцам предложили экспресс-курс по креативному оформлению дачного участка и историко-краеведческое направление, пишет "Вслух.ру".