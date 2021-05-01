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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

100 сотрудников "Авиалесоохраны" из Читы будут тушить лесные пожары в Юргинском районе

Общество, 17:21 11 мая 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пожарные "Авиалесоохраны" из Читы направлены в Юргинский район. Они прибыли в Тюмень 11 мая. Как рассказал директор регионального департамента лесного комплекса Леонид Остроумов, там в настоящее время наиболее сложная обстановка.

Напомним, с просьбой оказать поддержку в борьбе с пожарами в регионе к главе Рослесхоза Ивану Советникову обратился губернатор Тюменской области Александр Моор. Самолет МЧС России ИЛ-76 доставил в Тюмень 100 огнеборцев, которые окажут помощь.

По словам заместителя начальника ФБУ "Авиалесоохрана" Андрея Ерицова, прибывшие пожарные - опытные специалисты, их ежегодно направляют туда, где складывается сложная ситуация.

"Они работают по всей стране, владеют различными инструментами, в том числе используют для ликвидации лесных пожаров взрывчатку, однако в Тюменской области этот метод применяться не будет, - говорит он. - Мы надеемся, что они окажут существенную поддержку для стабилизации обстановки". С собой пожарные привезли различный инвентарь и средства пожаротушения - бензопилы, мотопомпы и другое оборудование.

С 11 мая в Тюменской области действует режим чрезвычайной ситуации. Решение принято по итогам заседания оперативного штаба, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор.

Как заметил Леонид Остроумов, большинство лесных пожаров в Тюменской области – низовые, горит подстилка и подлесок. Сложившиеся в настоящее время условия - сухая погода и низкий уровень воды в водоемах - не типичны для Тюменской области.

"Традиционные методы тушения на болотной местности не работают, - добавил директор регионального департамента лесного комплекса. - Поэтому приходится прокладывать минерализованные полосы, а также применять встречный пал".

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Отметим, что 12 мая в Тюменскую область прибудет еще один борт со 100 пожарными из Абакана.

Николай Ступников

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# авиалесоохрана , ГУ МЧС России по Тюменской области , пожароопасный сезон

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