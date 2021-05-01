В Тюмени открывают новые мобильные пункты вакцинации против COVID-19

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Новые пункты вакцинации против COVID-19 работали в течение недели в ТРЦ "Колумб", "Солнечный" и "Кристалл". Открыт пункт вакцинации в мкр Антипино, в филиале Городской поликлиники №6", ул. А. Пушкина 8/1, сообщает Региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики.

Пункты вакцинации продолжают работать в ТРЦ "Гудвин", "Галерея вояж", "Премьер", Колумб".

Напомним, процедуру проводят сотрудники городских поликлиник. Вакцинация занимает около 10-15 минут вместе с медосмотром. Сразу после первой прививки врач назначит дату для второго этапа вакцинации через 21 день.

На сегодняшний день на территории Тюменской области используются две вакцины: "Спутник V" (Гам-КОВИД-Вак) и "ЭпиВакКорона".

Актуальное расписание работы пунктов вакцинации можно найти на сайте или в социальной сети Instagram в профиле.

Предварительная запись не требуется, при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС (при наличии).

Добавим, что привиться против новой коронавирусной инфекции можно в любой поликлинике города.