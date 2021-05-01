В Юргинском районе действует один лесной пожар возле села Новый Тап

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Один лесной пожар в районе села Новый Тап действует на территории Юргинского района по данным на 13 мая, сообщил глава муниципалитета Виктор Васильев.

Он отметил, что сложную ситуацию с природными пожарами, возникшую в районе в дни майских праздников, удалось стабилизировать. Общая площадь, пройденная огнем за все время, составила 30 тыс. га.

"Панические сообщения отдельных лиц в соцсетях абсолютно не соответствуют действительности - прямой угрозы населенным пунктам не было, ни один жилой дом не сгорел", - сообщил глава района.

Распространению огня способствовала сухая ветреная погода. Наиболее напряженная обстановка сложилась в окрестностях села Новый Тап 10 мая. Благодаря слаженной работе пожарных, органов власти, предприятий и жителей опасность удалось ликвидировать. В село дополнительно направили три пожарных автомобиля, предприятие коммунального хозяйства обеспечило подвоз воды, дорожники выделили грейдеры для создания минерализованных полос. В ликвидации пожара участвовали 40 человек добровольных пожарных дружин. Вместе с жителями села они вели наблюдение, чтобы вовремя принять меры и не допустить огонь в населенный пункт.

После обращения главы муниципалитета в правительство Тюменской области к тушению лесного пожара была привлечена авиация.

В настоящее время на отдаленных территориях района, в заболоченной местности над локализацией пожара работают 99 пожарных-авиадесантников.

Евгений Бабенко