В Тюмени наградили многодетных родителей Михаила и Людмилу Паршуковых

| фото Валерия Бычкова | фото Валерия Бычкова

Медалью ордена "Родительская слава" наградили Михаила и Людмилу Паршуковых из Ярковского района в правительстве Тюменской области. Торжество состоялось накануне Международного дня семьи, который отмечается 15 мая.

Супруги живут в браке 43 года, воспитали четверых сыновей. Младшему исполнилось 24 года, старший отметит 40-летие. Шестилетнюю девочку пара приняла в семью, когда ей грозило социальное сиротство. По словам Людмилы Паршуковой, так в зрелом возрасте неожиданно сбылось давнее желание: они с мужем всегда хотели воспитать дочь.

"Сыновья, зная об этом, поддержали наше решение. Сейчас, когда приезжают домой, сразу спрашивают об Ирише. Она тоже к ним любит в гости ездить. Такими мы и стремились воспитать детей - заботливыми, дружными, честными, уважительными, трудолюбивыми. Мы раньше жили в Усалке, держали большое хозяйство, парни всегда помогали, а еще спортом занимались", - отмечает многодетная мама.

Интерес сыновей к активному образу жизни - заслуга спортсмена Михаила Паршукова. Младшее поколение бегает на лыжах, занимается силовыми видами спорта и участвует в соревнованиях.

"Моя мечта - поучаствовать семьей в перетягивании каната на состязаниях за село Ярково. Я крупный, и сыновья в меня пошли. Получится хорошая крепкая команда. Только сейчас это непросто - дети живут кто в Сургуте, кто в Тюмени, кто в Усалке", - рассказал Михаил Паршуков.

Есть мечта и у его супруги Людмилы - почаще собираться всей большой семьей, вместе с самыми младшими представителями династии Паршуковых. Сейчас их фамилию продолжают семеро внуков: пятеро мальчиков и две девочки.

Татьяна Ковалева