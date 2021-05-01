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В Тюмени обсудят инвестиционные перспективы региона

Общество, 08:11 17 мая 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Долгосрочные перспективы инвестирования в Тюменский регион обсудят эксперты в рамках "Дня предпринимателя-2021. Креативные индустрии" в Тюмени 28 мая, сообщает областной Инвестиционное агентство.

Стратегическая сессия "10 лет вперед" посвящена новому инвестиционному циклу. В макроэкономике они измеряются десятилетиями. Эксперты отмечают, что сейчас очередной десятилетний период завершен. Как макроэкономические прогнозы отразятся на инвестиционной активности Тюменского региона обсудят участники мероприятия.

В 2020 году в Тюменской области было реализовано несколько крупных инвестиционных проектов на общую сумму более 500 млрд рублей. По данным органов статистики регион показал рост промышленного производства 121,5% к уровню 2019 года. По этому показателю Тюменская область за период с января по ноябрь прошлого года заняла третье место среди регионов России.

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# инвестиции , инвестиционное агентство

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