Двое взрослых и ребенок пострадали в утренней аварии на Лесобазе в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Три человека, в том числе девятилетний мальчик, пострадали в аварии на ул. Западносибирской в Тюмени утром 15 мая.

В районе дома № 37 столкнулись Honda Civik и Citroen. Интернет-пользователь поделилась видео с места ДТП в одном из городских пабликов. На кадрах видно, что одна иномарка завалилась на бок на дороге.

"По предварительным данным, водитель машины Citroen поворачивал на заправку. В машине ехала семья – папа, мама и ребенок. А водитель автомобиля Honda пошел на обгон. От удара Citroen перевернулся", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

У всех пострадавших диагностированы ушибы и лёгкие травмы.

Инна Пахомова