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Тоболяк на автовокзале обещал присмотреть за сумкой и украл ее

Происшествия, 17:18 15 мая 2021

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Подозреваемого в краже задержала полиция в Тобольске,, сообщает УМВД Тюменской области. У жительницы Вагайского района на автовокзале пропала сумка с дорогими духами и небольшой суммой денежных средств. Ущерб составила 12 тыс. рублей.

Сотрудники полиции установили, что потерпевшей помог донести сумку до здания вокзала случайный прохожий. Мужчина заверил потерпевшую, что присмотрит за ее сумкой, пока она покупает билет. Выйдя из здания, женщина обнаружила, что незнакомец пропал вместе с ее ручной кладью.

По ориентировке был задержан 54-летний злоумышленник. Освидетельствование показало, что в общественном месте мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Подозреваемый свою вину признал и рассказал, что сумку похитил в надежде найти в ней ценное имущество. Возбуждено уголовное дело постатье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Также полицейские составили на тоболяка протокол за появление в общественном месте в состоянии опьянения. За это ему грозит административный арест на срок до 15 суток

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# кража , Тобольск , уголовное дело

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